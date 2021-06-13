سعودي يقاضي زوجته بعدما سكبت كوب شاي ساخن عليه

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 يونيو 2021 07:10 مساءً - منذ 7 دقائق

لجأ سعودي إلى القضاء للمطالبة بتعويض من زوجته ومعاقبتها، بعد أن سكبت عليه فنجان الشاي بشكل متعمد.

في التفاصيل، تحوّل نقاش حاد بين زوجين في السعودية إلى مشاجرة عنيفة، استخدمت فيها الزوجة كوباً ساخناً من الشاي سكبته على يدي زوجها مسببةً له حروقا.

بدأت الحادثة أثناء دخول الزوجين بمناقشة قبل أن يتطور الأمر ويتشاجران، وتقوم الزوجة بسكب كوب الشاي على زوجها، مدعيةً أنها كانت تدافع عن نفسها بعد أن دفعها بقوة.

ووفقاً لصحيفة ”الوطن“ السعودية التي نقلت الحادثة، فإن الزوج قام برفع قضية ضد زوجته طالب فيها بتعويضه، فيما زعمت الزوجة أنها سكبت الشاي على يديه عقوبةً له على دفعها بقوة أثناء المشاجرة.

ونقلت الصحيفة المحلية عن المستشار القانوني عبد الرحمن الأحمدي ”أنه في حال لم يتضرر الزوج بضرر واضح في هذه القضية، ويكون لديه تقرير طبي يثبت نسبة الجروح، فلا يحق له رفع قضية تعويض على الزوجة، ولكن يحق له أن يطالب بأخذ تعهد عليها بعدم تكرار هذه الواقعة“.

وأضاف الأحمدي ”أن الزوجة يحق لها أن تطالب بأخذ تعهد على الزوج بعدم تكرار فعلته، ويسجل ذلك في محضر الصلح، ويكون هذا المحضر كمستند تنفيذي بعد المصادقة عليه“.

وأشار المستشار إلى ”أن القضايا الزوجية عادة ما تنتهي بصلح، وأغلبها يكون قد قام على أخطاء من الطرفين“.