تعليق طارق الشناوي على حفل عقد قرآن محمد فراج وبسنت شوقي

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كتب امير فتحي في الأحد 13 يونيو 2021 06:51 مساءً - أجرى الناقد الفني ” طارق الشناوي ” مداخلة هاتفية لبرنامج ” هذا الصباح ” المذاع على قناة إكسترا نيوز علق من خلالها على حفل عقد قرآن الفنان ” محمد فراج ” والفنانة ” بسنت شوقي ” الذي أقيم يوم الجمعة الماضية .
فأشاد طارق الشناوي بالحفل مشيرا إلى أنه اتسم بالكثير من البساطة وابتعد عن المبالغة والمغالاة التي تشهدها بعض حفلات زفاف المشاهير على حد وصفه .
وعن مشهد ركوب محمد فراج وبسنت شوقي للدراجة معا ودخولهم إلى مكان الحفل بها على أنغام أغنية ” حاجة غريبة ” قال : ” الدراجة ذكرتنا بفيلم معبودة الجماهير الذي جمع بين شادية وعبد الحليم حافظ وقت أن كان العندليب عاملا بسيطا قبل أن يحقق الشهرة وذلك في أحداث الفيلم ” .
وأضاف طارق الشناوي : ” كان في الحفل بعض الرسائل الإيجابية وكانت صورة الاحتفال مكتملة ومبتكرة وفيها حنين إلى الماضي ” .
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