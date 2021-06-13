فين ديزل يصرح بانتهاء سلسلة fast and furious بعد جزءين آخرين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في إطار الترويج للجزء التاسع من الفيلم الجديد Fast and Furious9 أكد “فين ديزل” في تصريح له أن سلسلة Fast & Furious ستنتهي بجزءين آخرين واللذان من المحتمل إطلاقهما في عام 2023 ثم 2024.

وبحسب موقع “Yahoo” قال “ديزل” لأسوشيتد برس: “كل قصة تستحق نهايتها الخاصة وقد حان الوقت لتوديع شخصيته دومينيك توريتو وبقية طاقمه.”

وأضاف: “أعرف أن الناس سيشعرون أنه ليس من الضروري أن ينتهي، لكنني أعتقد أن كل الأشياء الجيدة يجب أن تنتهي. هناك أسباب للنهاية. أعتقد أن هذا الامتياز يستحق ذلك.”

وعندما أخبر “ديزل” ابنته عن انتهاء الفيلم، قال إنها بدأت تذرف الدموع.

قال “جاستن لين” الذي يعود إلى كرسي الإخراج لفيلم Fast & Furious 9 بعد أن غاب عن آخر جزئين، إن فكرة إنهاء الملحمة جاءت خلال محادثة مع “ديزل” الذي لعب الدور الرئيسي في أجزاء أفلام Fast and Furious.

وأضاف “لين”: “إن هذا الفيلم بمثابة نوع من الفيلم الأول من الفصل الأخير.”

وتابع: “إننا نوعاً ما نعيد تشكيل كل شيء، حتى يختتم الفيلمان التاليان هذه الرحلة المذهلة لهذه الشخصيات.”

لعب “ديزل” دور البطولة بدور “دومينيك توريتو” أو “دوم” منذ الفيلم الافتتاحي للامتياز “The Fast and Furious”” في عام 2001.

جنباً إلى جنب مع “ديزل”، شارك عدد من النجوم في الفيلم الذي طال إنتظاره منهم “جون سينا”، “ميشيل رودريجيز”، “هيلين ميرين”، “تيريز جيبسون”، “تشارليز ثيرون”، “ناتالى إيمانويل”، “لودا كريس” بالإضافة إلى الوجوه العائدة مثل الممثل “سونج كانج” و”جوردانا بروستر”.

في العام الماضي، أجلت شركة Universal إصدار “F9” بسبب تفشي فيروس كورونا وإغلاق دور العرض.

بدأ امتياز Fast & Furious في عام 2001 باعتباره فيلمًا مثيرًا للجريمة حول سباقات الشوارع، ولكنه تحول منذ ذلك الحين إلى ظاهرة هائلة. وحققت سلسلة الأفلام أرباحًا كبيرة في شباك التذاكر المحلي والدولي، حيث حقق الفيلمان الماضيان أكثر من مليار دولار (709 مليون جنيه إسترليني). هذا ومن المتوقع أن يكون فيلم Fast & Furious 9 أحد أكبر الأفلام الناجحة هذا الصيف.