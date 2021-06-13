إلهام شاهين.. أفضل ممثلة في المهرجان الكاثوليكي للسينما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الفنّانة إلهام شاهين فرحتها بتكريمها في الدورة 69 للمهرجان الكاثوليكي للسينما، حيث نشرت صوراً من فاعلياته على “إنستغرام”، وعلقت: “4 جوائز لحظر تجول في الدورة 69 للمهرجان الكاثوليكي. أفضل ممثلة. جائزة الإبداع الفني للفنان كامل الباشا. وأفضل فيلم”.

عُرض “حظر تجول” للمرة الأولى فى المسابقة الرسمية للدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، في كانون الأول الماضي، حيث حصلت شاهين على جائزة أفضل ممثلة عن تقديمها شخصية “فاتن”.

تدور أحداث الفيلم في خريف العام 2013، بعد قرار حظر التجوّل في مصر، حيث تخرج فاتن من السجن بعد قضائها عشرين عاماً بسبب ارتكابها جريمة مروعة، وتُجبر على قضاء ليلتها عند ابنتها ليلى التي تُخضعها لمحاكمة ثانية بحثاً عن إجابات لأسئلة عدّة، لتمرّ الليلة في محاولة متبادلة لتقبّل بعضهما.

“حظر تجول” من بطولة أمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي، والفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم “قضية رقم 23″، وتصوير عمر أبو دومة، تصميم أزياء ناهد نصرالله، موسيقى تصويرية تامر كروان، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.

كما أعاد الفيلم الممثلة المصرية إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمها “يوم للستات” مع المخرجة كاملة أبو ذكرى، الذي عُرض للمرة الأولى في مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، بالإضافة إلى عرضه بمهرجات عدة وحصده جوائز كثيرة.