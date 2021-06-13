منى السابر عن ابنتها حلا الترك: العسل ما ينتج إلا العسل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علقت منى السابر، والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، على متابع أشاد بأغاني ابنتها، واصفا إياها بالعسل، وذلك خلال فقرة أسئلة على “ستوري”، عبر حسابها على “إنستغرام”.

وطرحت السابر سؤالاً لمتابعيها عبر الصفحة، قائلة: “شو هواياتكم بما إنه قاعدين بالبيت وكل شيء مسكر”، لتنهال عليها الأجوبة من الجمهور، ومن بينهم رد جاء فيه: “بتابع جديد وأغاني حلا الترك بنتك العسل وانتي نحلة”، لترد قائلة: “العسل ما ينتج إلا العسل”.

كما أرسل لها متابع آخر سؤالاً، جاء فيه: “منى حبيبتي شو صار معاكي بخصوص القضية”، لترد قائلة: “إن شاء الله خير، أي شيء يبين معي، أكيد راح أخبركم فيه، ادعولي”.

وجاء رد السابر بمثابة رسالة لإنهاء الخلاف بينها وبين ابنتها، والذي سبق وبدأته حينما حرصت على توجيه التهنئة إلى ابنتها حلا، من خلال صورة من الذكريات جمعتهما معاً، نشرتها على “إنستغرام”، وعلقت عليها بالقول: “كل عام وانتِ بألف خير حلا”.

في السياق ذاته، نشرت السابر مقطع فيديو عبر خاصية “ستوري” في “إنستغرام”، ظهر فيه ابنها الأصغر “عبدالله”، وهو يهنئ شقيقته “حلا” بعيد ميلادها، وكان أمامه قالب حلوى، ما يوضح أنه احتفل مع والدته، متمنياً لها السعادة والنجاح.