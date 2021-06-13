هاني سلامة يشارك جمهوره اختيار عمله المقبل.. بالسينما أم بالتلفزيون؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرص الفنان المصري، هاني سلامة، على استفتاء جمهوره بشأن عمله المقبل، وما إذا كانوا يتمنون مشاهدته في السينما التي يغيب عنها منذ 10 أعوام، أم في التلفزيون؟.. طارحاً تساؤلاً بين الجمهور عن نوعية هذا العمل.

ونشر سلامة مجموعة من الصور، من أعمال فنية جسدها على الشاشة، في السينما والتلفزيون، وقدم من خلالها نوعيات مختلفة بين الرومانسي والاجتماعي والكوميدي والتشويقي والأكشن، موضحاً أنه يود أن يشاركه الجمهور اختيار عمله المقبل.

وترك تعليقاً على الفيديو، قائلاً: “يا تري حابين تشوفوني الفترة الجاية في فيلم سينمائي ولا مسلسل؟”، حيث بدأ الجمهور في التفاعل معه، بشأن اختيارهم للعمل المقبل، الذي يريدون أن يروه فيه.

وعبر معظم الجمهور عن افتقادهم هاني في السينما، وأشادوا ببراعته في المسلسلات التي شارك فيها خلال السنوات الأخيرة، متمنين مشاهدته في السينما، خلال الفترة المقبلة، وأن يكون من خلال عمل رومانسي.

ومؤخراً، كشف سلامة عن السبب الرئيسي وراء غيابه عن السينما، منذ فيلمه الأخير “واحد صحيح”، الذي عرض عام 2011، موضحاً أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد أثرت بشكل كبير في المهنة، خاصة الجانب الإنتاجي.

وأضاف سلامة، في مقطع فيديو بثه عبر حسابه على “إنستغرام”، أنه يعشق السينما، لكن ظروف التسويق سواء الداخلية أو الخارجية لبعض الأعمال الفنية أصبحت غير جيدة، موضحاً أنه يدرس بعض المشاريع الفنية السينمائية قريباً.

وأشار إلى أنه سيعود للسينما بعد غياب 10 سنوات، لكن عندما يجد السيناريو المناسب، وتتحسن الأوضاع الإنتاجية قريباً.

يذكر أن آخر أعمال هاني سلامة مسلسل “بين السما والأرض”، الذي عرض في دراما رمضان الماضي، وشاركه العمل الفنانون: سوسن بدر، درة، يسرا اللوزي، ندى موسى، نجلاء بدر، أحمد بدير، محمود البزاوي، نورهان، محمد لطفي، محمد ثروت، وعمرو صالح، والعمل قصة الأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار إسلام حافظ، وإخراج محمد العدل.