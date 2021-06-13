وجه رسالة إلى “أم جبل”.. تيم حسن بصورة جديدة من “الهيبة 5”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: شارك النجم السوري تيم حسن جمهوره، عبر حسابه في “إنستغرام”، صورة جديدة من كواليس مسلسل “الهيبة”، بجزئه الأخير، بعدما قرر صناع العمل انتهاءه عند الجزء الخامس، الذي يجري تصويره حالياً.

وظهر تيم بإطلالة مميزة ومختلفة عن صوره السابقة من ناحية تسريحة شعره وذقنه، ووجه في تعليقه على الصورة رسالة إلى والدته بالمسلسل، التي تجسدها النجمة القديرة منى واصف، وكتب تيم قائلاً: “جَـبَـلِك مـضـيـّع غــريـمـه يا أمــي”، من دون أن يشير لتفاصيل أخرى بشأن العمل.

وتشوق الجمهور لمشاهدة الجزء الأخير من العمل، وتفاعلوا من خلال التعليقات على الصورة، متمنين التوفيق للنجم تيم حسن، وفريق العمل، متسائلين عن موعد طرح الجزء الخامس الذي يحيطه بعض الغموض.

يشار إلى أن مسلسل “الهيبة” في الجزء الخامس لايزال يحيط به الغموض، ولم يتم الكشف عن كثير من التفاصيل التي تخص العمل، الذي يعد من أنجح الأعمال الدرامية التي عرضت خلال السنوات الخمس الأخيرة، فقد حصد جماهيرية واسعة منذ عرض الجزء الأول، الذي قام ببطولته النجم السوري تيم حسن، والنجمة اللبنانية نادين نجيم، التي لم تشارك في بقية أجزاء المسلسل مع زميلها.