جنا عمرو دياب تثير الجدل بسبب قبلة على خد صديقها

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"الخليج 365" من بيروت: أثارت جنا عمرو دياب، الجدل بين متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، بعد نشرها مجموعة صور وفيديوهات قصيرة مع صديقها الحميم. وعلقت عليها بالقول "بحبك يا إنسان". وطبعت جنا قبلة على خد الشاب في فيديو قصير نشرته مع مجموعة الصورة.

وهاجم بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي جنا ووالدها بسبب قبلتها لصديقها مما جعلها تقوم بإلغاء التعليقات على الفيديو.

وانتقد الجمهور عمرو دياب بسبب هذا الفعل، حيث قال متابع: "هو عمرو دياب إزاي مش عارف يلم عياله كده.. إزاي بنت أفضل مطرب في الشرق الأوسط تتحضن من واحد غريب.. هو إزاي الهضبة ساكت على كده".

وكانت جنا شاركت قبل أيام أيضًا، مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو القصيرة برفقة ذات الشاب. وحسب ما نشرته وسائل إعلام، فإن هذا الشاب البريطاني يُدعى جوش ميلر اوبراين ويقيم في لندن حيث تعيش.

يذكر أن إبنة الفنان المصري الشهير كشفت مؤخرًا من خلال منشور طويل عن معاناتها مع اضطراب فرط الحركة (ADHD). ووجهت رسالة لمدرستها التي طردتها دون مراعاة لمرضها.