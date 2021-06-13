صورة حنان ترك مع زوجها تتصدر محركات البحث

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"الخليج 365": تصدرت صورة الممثلة المصرية المعتزلة ​حنان ترك​ التي تظهر فيها مع زوجها رجل الأعمال ​محمود مالك​، محركات البحث وصفحات مواقع التواصل الإجتماعي، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد نشرها صورتهما عبر حسابها على الإنستغرام، وكتبت عليها تعليقاً :"نعم الله علينا كثيرة.. اللهم لا تحرمنا نعمك وواسع فضلك وكريم عطائك".



وإنهال المتابعون بتعليقاتهم على الصورة، وأبدوا إعجابهم بإطلالة الزوجين، وتمنوا لهما كل التوفيق.

ويأتي نشر صورة ترك وزوجها، بعد الشائعة التي تطال الممثلة المعتزلة كل فترة، بأنها ستخلع الحجاب، وتعود مجدداً إلى التمثيل.

وكانت الفنانة منة شلبي نشرت صورة قديمة لها مع حنان ترك قبل تحجبها وإعتزالها الفن وعلقت عليها بأنها تشتاق لزميلتها.

لترد عليها ترك بالمثل

وأثارت الصورة التي نشرتها منة لحنان دون حجاب إستياء بعض المعلقين وطالبوها بحذفها رغم أن صاحبة الشأن لم تعترض عليها.