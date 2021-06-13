المغربي حاتم عمور يطلق جديده "أحلى إبداع" من دبي

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"الخليج 365": إختار الفنان المغربي حاتم عمور أن يطلق أغنيته الجديدة “أحلى إبداع” من دبي خلال مؤتمر صحفي ضخم أقيم في فندق حبتور بالجبارة سيتي، من تنظيم شركة “ارتيسيتا”، بحضور عدد كبير من أهل الفن والإعلام.

وعن أغنيته الجديدة قال عمور أنه فخور جداً بغنائه اللهجة العراقية للمرة الأولى، مشيراً الى أنه اختار دبي بشكل خاص لإطلاق أغنيته، بعد الإنتشار الكبير الذي حققته أغنيته الأولى في الخليج العربي، وخصوصاً الحب الذي لمسه من أهل الإمارات. وهي من كلمات عماد الأسعد، والحان أسعد حسن، وتوزيع حمزة الغازي.

توجه عمور بالشكر إلى كل الحضور، خصوصاً سعادة القنصل العام المغربي، والفنان العالمي رضوان، إضافة إلى تقديم خالص الشكر والتقدير للملك محمد السادس، و الشيخ محمد بن راشد، وحكام دولة الامارات العربية المتحدة، في ظل حصوله على الاقامة الذهبية.

وأكد عمور، أنه سيحرص كل فترة على طرح أغنية منفردة يتوجه فيها إلى الجمهور العربي عموماً والجمهور الخليجي والمغربي بشكل خاص.

