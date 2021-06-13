شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لشريف دسوقى بعد الإعلان عن تصوير الجزء الثانى من "100 وش" .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان شريف دسوقى عن سعادته الكبيرة بطاقم عمل مسلسل "100 وش" والذين أعلنوا عن تصوير جزء من المسلسل يتم عرضه خلال الفترة المقبلة.

وفى أول تعليق له بعد الحديث عن تصوير جزء جديد من المسلسل، نشر دسوقى عدد من الصور عبر حسابه على انستجرام، مع أبطال العمل، وعلق: "كل الحب ليكم".



شريف الدسوقى

وظهر دسوقى في حاله صحية عالية ونفسيه مرتفعة تعكس مدى سعادته بأصدقائها طاقم عمل مسلسل "100 وش".



شريف دسوقى

وسبق ان أعلن الممثل الشاب مصطفى درويش، تصوير أول مشاهد الجزء الثانى من مسلسل "بـ 100 وش"، وتجمع المشاهد الأولى بينه وبين الفنان شريف دسوقى، بعد تعافيه من عملية بتر قدمه خلال الأيام الماضية .



الفنان شريف دسوقى

وكتب "درويش" على حسابه على "فيس بوك": "بإذن الله أول يوم تصوير بـ100 وش قريبًا جدًا خلال أيام وأول مشهد هيكون بـ"سبعبع".

وانتقل الفنان شريف دسوقى من مستشفى دار الشفا إلى أحد المستشفيات الخاصة للتأهيل النفسى، وذلك بعد انتهاء علاجه عقب الجراحة التى أجراها لبتر ساقه مؤخرًا.

يذكر أن الفنان شريف دسوقى كان قد أجرى جراحة لبتر ساقه اليسرى فى أحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، قبل نقله إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة لاستكمال علاجه على نفقة الدولة، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم كل سبل الرعاية الطبية اللازمة له.