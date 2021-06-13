شكرا لقرائتكم خبر عن عزة الحسيني عضو لجنة تحكيم بالمهرجان الدولي الوثائقي لأفلام حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك المخرجة عزة الحسيني، مدير مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، في المهرجان الدولي الوثائقي لأفلام حقوق الإنسان بمدينة الرباط بالمملكة المغربية كعضو لجنة تحكيم.

يرأس لجنة تحكيم المهرجان في دورته التاسعة المخرج محمد قبلاوي وعضوية كل من المخرج الإيطالي رفايلو ميرتس والسينمائية التونسية انصاف اوهيبا والمخرج الدنماركي سورين ماركوسين.

وجوائز ذلك المهرجان التي سيتم التحكيم فيها هي: جائزة حقوق الإنسان وجائزة أفضل فيلم وثائقي طويل وجائزة أفضل فيلم وثائقي قصير وجائزة لجنة التحكيم وجائزة الجمهور.

يذكر أن المهرجان الدولي الوثائقي لأفلام حقوق الإنسان كل الأفلام المرشحة للقبول فيه هي تلك التي تتناول ثيمات حقوق الإنسان أينما كان، والتغيير الاجتماعي، وقضايا الديمقراطية وحرية التعبير، والحريات الأساسية للأفراد، وتساند قضايا الأقليات وحقوق المهاجرين واللاجئين، وتؤكد على الالتزام بحق الاختلاف وأهمية الحوار والتسامح بين الشعوب والثقافات.

ومن شروط هذا المهرجان أن تكون منتجة بين الأعوام 2018 و2020 وألا تزيد مدة الأفلام الوثائقية الطويلة عن 70 دقيقة وألا تزيد مدة الأفلام الوثائقية القصيرة عن 25 دقيقة وأن تكون الأفلام المقدمة، أياً كانت لغتها، مترجمة إلى اللغة الإنجليزية ويتم اختيار الأفلام المشاركة من قبل لجنة مشاهدة متخصصة تشكلها إدارة المهرجان وتعرض جميعها بشكل رئيسي خلال أيام المهرجان في الرباط.