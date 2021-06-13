أحمد مكي يتكفل بمصاريف علاج هذه الفنانة

كتب امير فتحي في الأحد 13 يونيو 2021 05:45 مساءً - كشفت الفنانة ” فاطمة كشري ” عن تكفل الفنان ” أحمد مكي ” بمصاريف علاجها بعد تعرضها لخطأ طبي إثر عملية جراحية أجرتها منذ شهور وتبين نسيان طبيب العملية ل ” شاش ” في بطنها مما تسبب في تدهور حالتها الصحية واضطرت لإجراء جراحة أخرى .

فقالت فاطة كشري في تصريحات صحفية لها أن أحمد مكي أرسل لها مديرة أعماله لزيارتها والاطمئنان عليها وتكفل بدفع مصاريف المستشفى من أشعة وعلاج وتحاليل وغيره .

وأضافت أن الفنان أحمد مكي كان قد علم أن الأطباء أوصوا ببقائها في مكان رطب بعيدا عن الحر لاستكمال علاجها .. فأرسل أشخاص لتركيب جهاز تكييف في منزلها كما أن مديرة أعماله أحضرت لها وجبة كباب وكفتة أثناء زيارتها .

وأعربت فاطمة كشري عن امتنانها وتقديرها لما قام به أحمد مكي معها ولإنسانيته واصفة إياه بأنه ” فنان جدع ومحترم ” .. متابعة : ” أحمد مكي كلمني وكان بيعمل عملية في ضرسه وقالي لما أخف هجيلك ” .