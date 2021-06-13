ياسمين صبري بإطلالة خارج المألوف!!

كتب امير فتحي في الأحد 13 يونيو 2021 05:45 مساءً - شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري جمهورها ومتابعيها على حسابها على انستغرام بصورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة جديدة ومختلفة عن المعتاد

فقد ظهرت ياسمين صبري هذه المرة بإطلالة جديدة وجذابة، مرتدية ملابس كاجوال.

وقد نالت اطلالة ياسمين صبري تفاعلا كبيرا من متابعيها حيث انهالت عليها اللايكات وغصت التعليقات بايموجي القلوب الحمراء.

هذا وتتصدر ياسمين صبري محركات البحث على غوغل بشكل دائم تقريبا حيث تلفت الأنظار بإطلالاتها اليومية التي تنشرها على حسابها الشخصي على تطبيق انستقرام.

أما على الصعيد الفني، وكان آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري، مسلسل “فرصة تانية” الذي عرض رمضان 2020، وشارك في البطولة: “أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، أشرف زكي، وهبة مجدي”، من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.