وفاة ممثل سعودي شهير بعد صراع مع مرض السرطان

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كتب امير فتحي في الأحد 13 يونيو 2021 05:45 مساءً - توفى الكاتب والممثل السعودي ” عويض العتيبي ” بعد صراع مع مرض السرطان الذي عانى منه على مدار سنوات ماضية .
ونعت الفنانة السعودية ” مروة سالم ” رحيل عويض العتيبي في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر جاء فيها : ” الله يعوض شبابك في الجنة .. الله يرحمك وإنا لله وإنا إليه راجعون .. عويض العتيبي في ذمة الله ” .
كما حرص عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نعي الفقيد سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان .
يذكر أن عويض العتيبي كان قد كشف في شهر أغسطس من العام الماضي عن بدء المرحلة الثانية من تلقيه العلاج الكيماوي وتحدث حينها عن آثاره .
فقال : ” اليوم ببدء المرحلة الثانية من علاجي بالكيماوي .. العلاج راح يكون فيه آثار منها تساقط شعر وتغير في لون البشرة .. أحتاج منكم فقط دعوة بقلوبكم النقية وجزاكم الله خير ” .
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