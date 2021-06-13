شكرا لقرائتكم خبر عن الكينج محمد منير يكشف سبب غيابه عن تكريمه من مهرجان المركز الكاثوليكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم محمد منير لـ"الخليج 365" عن سبب تغيبه عن حضور حفل تكريمه من مهرجان المركز الكاثوليكى أمس الأول، حيث قال إنه بصحة جيدة، ولا يعانى من أى أزمات صحية، وإنما جاء تغيبه بسبب تزامن موعد تلقيه الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، مع موعد الحفل، وهو السبب الوحيد الذى منعه من الحضور وتسلم تكريمه.

يذكر أن الكينج محمد منير قد أنتهى منذ أيام من تسجيل أحدث أغانيه "الباقى من صحابى"، وبدأت الشركة المنتجة لأغنية الكينج محمد منير في تكثيف الدعاية حيث طرحت البوستر الخاص بالأغنية، والتى من المقرر طرحها خلال أيام، حيث أنتهى منيرمن تسجيلها، وكتب كلماتها أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم.

وقال الشاعر أحمد حسن راؤول لـ"الخليج 365" إن أغنية "اللى باقى من أصحابى" تعتبر من أهم الأغانى التي كتبها في مشواره الغنائى، خاصة أن فكرتها تدور حول الصحاب وما يدور بينهم، وتحمل عددا من المفاجآت، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.