شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شاهين يخضع للتأهيل بأحد مراكز العلاج الطبيعى بعد جراحة الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج نجم ستار أكاديمى محمد شاهين من المستشفى، الذى تواجد فيها لإجرائه جراحة بالرباط الصليبى، وانتقل إلى أحد المراكز المتخصصة للعلاج الطبيعى ليبدأ كورس التدريبات حتى يعود تدريجيًا إلى السير على قدمه دون عكاز، حسبما صرح محمد شاهين لـ"الخليج 365".

يذكر أن محمد شاهين قد طرح هو ومينا عطا خلال الفترة الماضية أحدث أغنياتهما التي تحمل اسم "2 وحوش" على موقع الفيديوهات يوتيوب، والتي تم طرحها على طريقة الديو، والأغنية من كلمات وليد العطار، وألحان وتوزيع رامى المصرى.

ويعد هذا التعاون، هو الثانى الذى يجمع كل من محمد شاهين ومينا عطا، حيث قدما من قبل أغنية "أنا الصاحب"، والتي حقق نجاح كبير حيث بلغ نسب مشاهدتها أكثر من 10 ملايين من المشاهدات على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي تم طرحها على طريقة الفيديو كليب، الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع موسيقى شريف مكاوى.

من ناحية أخرى طرح محمد شاهين مؤخرا ديو غنائي يجمعه مع حودة بندق يحمل اسم "كله طار"، والأغنية من كلمات جوكر والعطار، وألحان بندق، وتوزيع محمد حريقة، وطرح شاهين أيضا ديو غنائي يجمعه بفيجو الدخلاوى يحمل اسم "ملعون الطيبة" من كلمات إسلام كابونجا وألحان كابونجا وشاهين وتوزيع فيجو الدخلاوى.

وطرح محمد شاهين مؤخرا أغنية على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "عم الإتيكيت"علي يوتيوب، والأغنية من كلمات وليد رياض، وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع إسلام شيتوس، ومديرتصوير محمود بومبو، وإخراج محمد عبد النبي، ومن كلمات الكليب: عم الاتيكيت..بحبك..بحبك..أكتر من حب عنتر لعبلة أنا حبيت..وأكتر من حب روميو يا حبيبى بقى لچوليت تعرف بحبك ليه..يا حبيبى وقد إيه..يا حبيبى وقد إيه قد البحر وسمكاته".