شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة يصل القاهرة لتعيين أمينة خليل سفيرة فخرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، إيب بيترسن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ونائب المدير التنفيذى لصندوق الأمم المتحدة للسكان، قادما من نيويورك فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، فى إطار جولة تقوده إلى العراق لبحث دعم التعاون بمجالات السكان.

صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، بأن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة سيشارك خلال زيارته لمصر فى بعض الفعاليات التى تتناول مختلف قضايا السكان، كما سيلتقي مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات بمصر وبالمنظمات العربية لبحث التعاون فى مجالات المرأة والسكان واستراتيجية تنمية الأسرة وتحسين الحياة المعيشية ودور صندوق الأمم المتحدة للسكان فى تحسين أوضاع المرأة وتحقيق التنمية المستدامة.

كما سيشارك المسئول الأممى خلال زيارته لمصر فى احتفالية يقيمها الصندوق لتعيين الفنانة أمينة خليل كسفيرة فخرية لصندوق الأمم المتحدة للسكان.