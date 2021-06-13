شكرا لقرائتكم خبر عن ناتالي بورتمان وجوليان مور معا فى May December.. والفيلم يشارك بسوق كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون النجمتان الحائزتان على جائزة الأوسكار ناتالي بورتمان و جوليان مور في بطولة الفيلم الدرامي الجديد May December من اخراج تود هاينز.

وحسب موقع variety تدور قصة فيلم "مايو ديسمبر" حول امرأ والتي تقوم بدورها ناتالي بورتمان والتي تسافر إلى الساحل الخلاب لولاية "مين" لدراسة شخصية مرأة تعرضت لفضيحة والتي تقوم بدورها جوليان مور، قبل عقدين من الزمن، بعد زواجها من رجل يصغرها بـ 23 عامًا، وتتسارع احداث الفيلم حول الأسرة التي الانهيار تحت أعين بورتمان التي تراقب الوضع.



ناتالي بورتمان و جوليان مور وتود هاينز

فيلم مايو ديسمبر ـ May December من تأليف و سيناريو سامي بورش و ستشارك النجمة نتالي بورتمان في انتاجه بجانب بطولتها له ، ومن المقرر أن يبدأ التصوير في عام 2022.

وعن الفيلم قال المخرج هاينز: "ما جذبني كثيرا بشأن نص سامي بورش الاستثنائي هو كيفية تنقله مع موضوع متقلب محتمل بنوع من الصبر القائم على الملاحظة والذي سمح باستكشاف طبيعة نفسية الشخصيات في القصة بدقة غير مألوفة".

وحسب موقع deadline من المقرر ان يشارك الفيلم في سوق مهرجان كان السينمائي المقرر اقامته الشهر المقبل، Cannes Market، للحصول علي موزعين حول العالم.

وبذلك الفيلم يجتمع المخرج الشهير تود هاينز مع النجمة جوليان مور للمرة السادسة في تاريخ حياتهم المهنية ، وكانت جوليان مور قد ترشحت للأوسكار خمس مرات وفازت بجائزة أفضل ممثلة عن الفيلم الدرامي Still Alice عام 2015.