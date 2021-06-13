شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال يعلن وفاة عمته ويطالب متابعيه بالدعاء لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم حمادة هلال، وفاة عمته، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب منذ قليل قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون عمتي أم محمد في ذمة الله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لها ويرحمها ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ويسكنها فسيح جناته ويصبر أولادها ويصبرنا جميعًا نسألكم الدعاء".



حمادة هلال

وكان النجم حمادة هلال أدى مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية، وشارك متابعيه وجمهوره بصورته من أمام بيت الله الحرام مرتدياً زى الإحرام والكمامة تطبيقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة مؤخراً فى دخول المسجد الحرام بسبب فيروس كورونا، وحرص على الدعاء لوالدته المتوفية، وعلق على الصورة عبر حسابه بموقع "انستجرام"، قائلا: "يارب لك الحمد والشكر على كل النعم اللهم اغفر وأرحم امى".

وطرح مؤخرا النجم حمادة هلال كليب أغنيته "مشتاقين" من كلمات محمد إبراهيم، ألحان أحمد زعيم، توزيع وسام عبد المنعم وشارك بالظهور فى هذا الكليب عدد من نجوم الفن والرياضة أبرزهم محمد رياض، هانى سلامة، كريم فهمى، محمد جمعة، إسلام جمال، أحمد زاهر، محمد جمعة، محمد أنور، ومن لاعبى كرة القدم أحمد حسن وأحمد فتحى، تريزيجيه، وكهربا، محمد هانى، حسين السيد، ومن الإعلاميين الذين شاركوا بالظهور أيضا الإعلامى عمرو الليثى، وإبراهيم فايق وأخرج الكليب محمد القاضى.

كما طرح النجم حمادة هلال كليب أغنيته "بحب الجدعنة" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، على طريقة أغانى المهرجانات، وهى من كلمات شيندى وكنكة، ألحان حمادة هلال والمدفعجية، توزيع ديزل.