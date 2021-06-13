شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح العرض المسرحى Dogs بمسرح الجمهورية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتح مسرح الجمهورية ستاره لأولى ليالى العرض المسرحى الكلاب Dogs - - اليوم الأحد 13 يونيو، فى تمام الساعة السابعة مساء، وهو مشروع تخرج الدفعة الثانية من دفعات "ابدأ حلمك" تحت إشراف وزارة الثقافة بقيادة الدكتورة إيناس عبد الدايم .

"Dogs"أو "كلاب"، من تأليف محمود جمال الحدينى وإخراج كمال عطية، بطولة الدفعة الثانية من مشروع ابدأ حلمك، تلك الدفعة التي بدأت تدريباتها على التمثيل والغناء فى فبراير عام 2019، تحت إشراف مجموعة من المتخصصين.

Dogsعرض استعراضى كوميدى، يدور حول مجتمع تخيلى من الكلاب، وما فيه من علاقات وصراعات، فى إسقاط على سلوك البشر، إذ قد يكون الكلب أوفى وأنبل من هؤلاء الذين ينتمون إلى الجنس البشرى

"ابدأ حلمك" أحد المشروعات التي تنفذها وزارة الثقافة لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم، وتهدف الورشة إلى تحقيق طموحات الكثير من شباب الموهوبين على مستوى الجمهورية وتساهم فى خلق أجيال جديدة من المسرحيين يملكون القدرة على إعادة الازدهار للمسرح المصرى.