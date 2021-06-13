شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصوير مسلسل "البحث عن علا" لـ هند صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت النجمة هند صبرى من تصوير مسلسلها "البحث عن علا"، والمقرر أن يعرض قريبًا على إحدى المنصات الإلكترونية، ويدخل العمل غرف المونتاج والمكساج استعدادًا لطرحه قريبًا ويرصد الفيلم من خلال شخصية علا عبد الصبور التي تجسدها هند صبري التغييرات الاجتماعية التى طرأت فى الـ10 السنوات الأخيرة.

ويستكشف العمل قصة الدكتورة الصيدلانية علا عبد الصبور التى تعيد اكتشاف أو بالأحرى إعادة اختراع ذاتها فى محاولة لمواكبة تطورات الحياة المتسارعة، إلى جانب مغامراتها لإيجاد التوازن بين مسئولياتها المتعددة مع المحاولات الحالمة للعثور على الحب فى حياتها.

مسلسل "البحث عن علا" بطوله هند صبرى وسوسن بدر وأحمد فؤاد سليم، وهانى عادل ، وندى موسى، ويشارك فيه مجموعة من ضيوف الشرف منهم خالد النبوى ويسرا وشيرين رضا وأخرون من النجوم، والمسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال، وتم التصوير في عدة مواقع بالقاهرة، مع الحفاظ على معايير السلامة لضمان صحة فريق العمل.

هند شاركت خلال موسم رمضان الماضى بمسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز والذى عرض على قناة دى إم سى، والعمل دراما وطنية من ملفات المخابرات العامة المصرية، من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.