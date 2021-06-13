حمادة هلال يعلن وفاة عمته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان حمادة هلال عن وفاة عمته، اليوم الأحد 13 يونيو.

ونشر "هلال" صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، عمتي أم محمد في ذمة الله".

وأضاف: "أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يغفر لها ويرحمها ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة ويسكنها فسيح جناته ويصبر أولادها ويصبرنا جميعاً، نسألكم الدعاء".

وعُرض للفنان حمادة هلال في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "المداح" بطولة: نسرين طافش، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر، وآخرون، العمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.