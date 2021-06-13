مهرجان أسوان يكشف عن بوستر الدورة الخامسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن بوستر الدورة الخامسة التي ستعقد في الفترة من 24 إلى 29 يونيو الجاري، وتحمل اسم دورة النيل، وهو من تصميم الفنانة مها حمدي، التي سبق لها تصميم اللوجو الرئيسي للمهرجان.

ويظهر في البوستر امرأة تهيمن على التكوين، في ظهرها عدة فريمات من شريط فيلمي ذهبي، يتصدران خلفية من أمواج متداخلة تلمع بزرقة المياه في بؤرة ضوء، فبطلة التكوين امرأة سمراء لا تخطئ العين مصريتها، بداية من ملامحها، مرورا بسيطرة التفاصيل المميزة لمصر منذ العصور القديمة، تتحرك المرأة بثقة في ثوب حديث التصميم، فضفاض، من قماش مقصب داكن كأقمشة الملس الريفي، يلمع بتحليل للأحمر والأسود والأبيض، ألوان علم مصر.

وتتحرك المرأة أمام الشريط الفيلمي كأنه مشهدها الإنساني كملكة متوجة، بينما تحولت أمواج الماء خلفهما عبر تحليل خطوطها لرسم مبتكر، مستوحى من تحليل النهر العظيم في جداريات الفن المصري القديم موحية بصاحب الدورة "نهر النيل الخالد"، الذي يملأ التصميم من أدناه إلى أعلاه، بينما تنطلق زهرات لوتس تعانق الأفق الشرقي للبوستر.

يذكر أن مهرجان أسوان يعقد بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة والاتحاد الأوروبي، ومؤسسة درسوس، ومؤسسة بلان، وبرعاية المجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، ونقابة السينمائيين، ومؤسسة أكت، ويكرم في الافتتاح النجمة الفرنسية ماشا مريل، والنجمة إلهام شاهين، والنجمة دنيا سمير غانم، فيما يكرم في الختام المخرجة ساندرا نشأت، والمخرجة الفلسطينية نجوى نجار، وخبيرة الأرشيف السينمائي منى البنداري.