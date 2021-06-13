ريهام عبدالغفور تنشر صورا من حفل عقد قران محمد فراج وبسنت شوقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة ريهام عبدالغفور، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور من حفل عقد قران الفنان محمد فراج، والفنانة بسنت شوقي الذي أقيم الجمعة الماضية.

وظهرت "ريهام" في الصور بصحبة زوجها ومجموعة من الأصدقاء بينهم الفنانة حنان مطاوع، والفنان نبيل عيسى.

وأقيم حفل عقد قران الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي منذ أيام، بحضور عدد من نجوم الفن أبرزهم هنا شيحة، لقاء الخميسي، تامر حبيب، يوسف الشريف، إنجي علاء، أبو، وآخرون.

من ناحية أخرى شاركت ريهام عبدالغفور في دراما رمضان المنصرم بمسلسل "قصر النيل" وهو من بطولة دينا الشربيني، وأحمد مجدي.