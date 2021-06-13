“فيديو”.. لحظات مؤلمة لوفاة طالبة مصرية في الشارع بلوح خشبي سقط على رأسها!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 يونيو 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 13 - يونيو - 2021 2:58 مساءً

لقيت طالبة بالصف الثالث الثانوي بالمنوفية، مصرعها عقب وقوع لوح خشبي على رأسها أثناء سيرها مع اثنين من زملائها، بشارع باريس في مدينة شبين الكوم، وتم نقلها للمستشفى لمحاولة إنقاذها ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة بسبب الحادث.

وتداول رواد مواقع التواصل في مصر فيديو يكشف سقوط لوح خشبي على طالبة أثناء مرورها مع زميلاتها في الشارع ما أدى لمصرعها على الفور وسقوطها على الأرض جثة هامدة.

إلى ذلك، تبين أن الطالبة تُدعى داليا خالد الخواجة 17 عاما كانت تسير برفقة زميلاتها بشارع عاطف السادات في مدينة شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، وأثناء مرورها بالقرب من عمارة تحت الإنشاء، سقط عليها اللوح الخشبي لتلفظ أنفاسها الأخيرة على الفور.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المقاول الذي يقوم بتشطيب العقار، باعتبار أنه مسؤول عن وقوع الحادث.