شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد كابتن أمريكا الـ41.. أهم 3 أفلام لـ كريس إيفانز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الممثل العالمي كريس إيفانز بعيد ميلاده الـ41 إذ أنه من مواليد زي النهاردة الـ 13 من يونيو عام 1981، وقد تمكن النجم الشهير من تحقيق نجاحات عديدة بمسيرته الفنية، خاصة مع بطولته لفيلمه الشهير مع سلسلة أفلام مارفلز كابتن أمريكا، الذى جسدها وباتت مرتبطة في أذهان الملايين بصورته بعدما لعبها بأجزاء عديدة كانت كفيلة لوضعه في مكانة أخرى، حيث بات هذا الدور بمثابة نقلة كبرى له في صناعة السينما، وخلال التقرير التالي نسلط الضوء على أبرز أفلام النجم الشهير في عيد ميلاده.

كابتن أمريكا

أول فيلم فى السلسلة تم طرحه عام 2011 وحقق به نجاحًا كبيرًا، شجع الشركة المنتجة لتقديم سلسلة أفلام من بطولته قبل مشاركته أبطال خارقين آخرين بسلسلة أفلام أخرى بالشخصية نفسها.

Snowpiercer

فيلم آخر مميز له، تم طرحه عام 2013، فبعد إجراء تجربة فاشلة من أجل التصدي للاحتباس الحراري يحدث عصر جليدي يقضي على الحياة في كوكب الأرض إلا بعض الناجين، ولكنهم يتخذون من قطار ضخم (ثاقب للثلوج) مكانًا للحياة والنجاة.

تعيش الصفوة في مقدمة القطار، أما الفقراء فيعيشون في ذيل القطار، لكن بعد مرور 17 عامًا يقوم سكان الذيل بسلسلة جديدة من التمرد بقيادة كيرتس (كريس أيفانز). يُحرر المتمردون سجينًا يُدعى نامجونج (كانج هو سونج)؛ حيث إنه خبير ببوابات القطار، ولذلك يتحد معهم لتبدأ ثورة جديدة.



فيلم كريس ايفانز

Knives Out

تم عرض الفيلم عام 2019، وتدور قصته حول العثور على جثة الكاتب الروائي هارلان ثرومبي، يتولى المحقق بلانك على عاتقه مهمة التحقيق في الجريمة، ليجد نفسه متورطًا في العديد من الأحداث في سبيل البحث عن الحقيقة.