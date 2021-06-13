رامي إمام يعلن دخوله مجالا جديدا بعيدا عن الفن

كتب امير فتحي في الأحد 13 يونيو 2021 02:57 مساءً - أعلن المخرج ” رامي إمام ” عن خوضه لتجربة جديدة بعيدة عن مجال الفن والإخراج ودخوله إلى عالم البيزنس بافتتاحه ل ” مطعم ” في الساحل الشمالي .

فنشر رامي إمام مقطع فيديو من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه على إنستجرام كاشفا عن إسم المطعم الجديد وهو ” باستا ” والذي من المقرر إفتتاحه في نهاية الشهر الجاري .

فقال : ” المشروع بتاعنا الصغير بإذن الله هنفتتحه آخر الشهر ده في الساحل الشمالي إسمه باستا .. كشك صغير مساحته 4×3 والمفاجأة هو الشيف الكبير اللي عملنا وصفات الباستا ” .