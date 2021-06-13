كتب امير فتحي في الأحد 13 يونيو 2021 02:57 مساءً - أعلن المخرج ” رامي إمام ” عن خوضه لتجربة جديدة بعيدة عن مجال الفن والإخراج ودخوله إلى عالم البيزنس بافتتاحه ل ” مطعم ” في الساحل الشمالي .
فنشر رامي إمام مقطع فيديو من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه على إنستجرام كاشفا عن إسم المطعم الجديد وهو ” باستا ” والذي من المقرر إفتتاحه في نهاية الشهر الجاري .
فقال : ” المشروع بتاعنا الصغير بإذن الله هنفتتحه آخر الشهر ده في الساحل الشمالي إسمه باستا .. كشك صغير مساحته 4×3 والمفاجأة هو الشيف الكبير اللي عملنا وصفات الباستا ” .
كانت هذه تفاصيل خبر رامي إمام يعلن دخوله مجالا جديدا بعيدا عن الفن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.