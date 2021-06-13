هنا الزاهد تكشف عن طبيعة مرض والدتها : ” ورم خبيث “

كتب امير فتحي في الأحد 13 يونيو 2021 02:57 مساءً - نشرت الفنانة ” هنا الزاهد ” منشورا لها عبر حسابها على إنستجرام كشفت من خلاله عن طبيعة مرض والدتها حيث أشارت إلى أنها مصابة بورم خبيث .
فكتبت هنا الزاهد في منشورها متوجهة بالدعاء لوالدتها : ” أرجو الدعاء لوالدتي أن يتم شفائها على خير .. الله اشفي الأجساد من هذا الورم الخبيث ورد لها عافيته واحرسهم بعينك التي لا تنام واكفني بركنك الذي لا يرام ” .
وتابعت : ” اشفيه شفاء ليس بعده .. ربي إنه أغلى ما أملك ويبكيني تعبه فاشفه منه يارب العالمين وخفف عنه ما هو فيه ” .
وأضافت في منشور أخرى تضمن صورة لوالدتها كتبت في تعليقها عليها : ” اللهم اشفها وعافها واعف عنها .. اللهم رد إليها عافيتها وأزل عنها البلاء يا سميع الدعاء .. دعواتكم ” .
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