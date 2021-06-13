كتب امير فتحي في الأحد 13 يونيو 2021 02:57 مساءً - شاركت الفنانة اللبنانية ” إليسا ” متابعيها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” بصورة جديدة لها في أحدث إطلالاتها .
وكتبت في تعليقها عليها : ” عد الأيام ليجتمع شمل كل جمهوري السعودي والغناء في الرياض الحبيبة ” .
في إشارة إلى استعدادها لحفلها المقرر إقامته يوم الخميس المقبل بالسعودية ضمن فعاليات موسم الرياض ويشاركها به الفنان اللبناني ” وائل كفوري ” .
وظهرت إليسا في الصورة بملامح مختلفة تماما عن ملامحها والتي اعتاد عليها الجمهور وتغير في شكل وجهها وهو ما أثار الجدل بين المتابعين .
فجاءت تعليقات البعض مثل : ” مين دي ” و ” يا جماعة فين إليسا اللي احنا عارفينها ” .
كانت هذه تفاصيل خبر إليسا تثير الجدل في أحدث ظهور لها .. والمتابعون : ” مين دي “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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