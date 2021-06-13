دنيا بطمة تحتفل بنجاح “حب المصالح” قبل طرحها!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 13 يونيو 2021 02:57 مساءً - احتلفت الفنانة المغربية دنيا بطمة بنجاح كليب اغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم “حب مصالح” قبل طرحها حيث كشفت عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي ان البرومو قد تصدر المرتبة الاولى دون ان تحدد كيفية تصدره.

ونشرت دنيا بطمة صورة لاطلالتها في الكليب المرتقب طرح قريبا وعلقت كاتبة مطلع الاغنية والتي تقول كلماتها: “عشت عمري أداوي …جرح بيا أبد ما مات

”.

وتابعت دنيا بطمة “صباح النجاح انا فرحانة انه فقط برومو وصل للمرتبة الاولى هذا بفضلكم احبابي شكرا على محبتكم وتفاعلكم مع برومو جديدي #حب_المصالح

”.

يذكر ان البرومو والتي تم طرحه على حساب شركة الترك على اليوتيوب قد حقق اكثر من 340 الف مشاهدة بعد يوم على طرحه.

وكانت دنيا بطمة قد ظهرت في مقطع فيديو جديد على مواقع التواصل الاجتماعي، تتحدث مع جمهورها، بعد التغير الكبير في شكلها الذي عرضها للانتقادات.

ومن خلال مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، عبرت دنيا بطمة عن حبها وإعجابها بالفلر الذي أجرته في وجهها، وخاصة النتيجة التي ظهرت بعد أسبوع من جلسة حقن الفيلر.