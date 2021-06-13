أحدث ظهور ل ” حنان ترك ” برفقة زوجها

كتب امير فتحي في الأحد 13 يونيو 2021 02:57 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” حنان ترك ” تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر تضمنت صورة جديدة في أحدث ظهور لها .

وظهرت حنان ترك في الصورة برفقة زوجها رجل الأعمال ” محمود مالك ” أثناء تواجدهما في أحد الأماكن وتجلس بجانبه وكانت تحمل باقة من الورد .

وكتبت في تعليقها على الصورة : ” نعم الله علينا كثيرة .. اللهم لا تحرمنا نعمك وواسع فضلك وكريم عطائك ” .