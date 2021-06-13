كتب امير فتحي في الأحد 13 يونيو 2021 02:57 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” حنان ترك ” تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر تضمنت صورة جديدة في أحدث ظهور لها .
وظهرت حنان ترك في الصورة برفقة زوجها رجل الأعمال ” محمود مالك ” أثناء تواجدهما في أحد الأماكن وتجلس بجانبه وكانت تحمل باقة من الورد .
وكتبت في تعليقها على الصورة : ” نعم الله علينا كثيرة .. اللهم لا تحرمنا نعمك وواسع فضلك وكريم عطائك ” .
كانت هذه تفاصيل خبر أحدث ظهور ل ” حنان ترك ” برفقة زوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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