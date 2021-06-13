هيفاء وهبي حديث السوشيال ميديا بصورة وتعليق: “لو كنت”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي بصورة جديدة لها، نالت إعجاب الآلاف من متابعيها.

وبدت هيفاء وهبي في الصورة وهي تخفي عينها بيدها، وعلّقت على الصورة بالقول: “لو كنت عين مغمضة .. كنت أبقى برضه شايفه” وأضافت إلى تعليقها هاشتاغ “#لو_كنت”. واللافت أن هيفاء أرفقت تغريدتها بتغريدة للفنان المصري أكرم حسني نشر من خلالها صورة له، مستخدمًا في تعليقه عليها نفس الهاشتاغ، إذ قال: “لو كنت شكل هندسي .. كنت هميل للانحراف”.

تغريدة هيفاء وهبي لاقت تفاعلًا كبيرًا من المتابعين الذين تساءلوا عمّا تحضّره نجمة الجماهير، وعن المقصود من هاشتاغ “لو كنت”. فهل يكون عملًا فنيًا جديدًا يحمل اسم “لو كنت”، وتكشف هيفاء قريبًا عن تفاصيله؟

الجدير ذكره أن هيفاء وهبي أحيت مؤخرًا سهرةً خاصّةً لصالح شركة Living Yards للتطوير العقاري في فندق “تريومف” في القاهرة الجديدة.

وقدّمت هيفاء وهبي خلال السهرة باقة من أجمل أغنياتها التي تفاعل معها الساهرون وردّدوا كلماتها بحماس، فأشعلت الديفا الأجواء غناءًا ورقصًا حتى ساعات الفجر الأولى.