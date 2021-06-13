فن ومشاهير

عن الحياة وتجابرها.. نوال الزغبي: كما تدين تُدان

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بتغريدة على صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”، تحدّثت النجمة اللبنانية نوال الزغبي عن الحياة وتجابرها وأهمية عدم الإستهزاء بمشاعر أي شخص.

وكتبت نوال الزغبي عبر تويتر: “لا تستهزئ بمشاعر شخص متناسيا أن الدنيا تدور…”، وختمت بالقول: “وكما تدين تُدان”.

واللافت أن متابعي نوال الزغبي تفاعلوا بشكل كبير مع تغريدتها، وأيّد عدد كبير منهم ما كتبته.

الجدير ذكره أن نوال الزغبي طرحت مؤخرًا أغنيتين جديدتين باللهجة المصرية؛ الأغنية الأولى بعنوان “أسعد لحظة” من كلمات ملاك عادل وألحان مصطفى العسال وتوزيع الهامي دهيمه، والأغنية الثانية بعنوان “بكلم حالي” من كلمات وألحان صلاح الكردي وتوزيع ريمي مراد.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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