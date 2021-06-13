عن الحياة وتجابرها.. نوال الزغبي: كما تدين تُدان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بتغريدة على صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”، تحدّثت النجمة اللبنانية نوال الزغبي عن الحياة وتجابرها وأهمية عدم الإستهزاء بمشاعر أي شخص.

وكتبت نوال الزغبي عبر تويتر: “لا تستهزئ بمشاعر شخص متناسيا أن الدنيا تدور…”، وختمت بالقول: “وكما تدين تُدان”.

واللافت أن متابعي نوال الزغبي تفاعلوا بشكل كبير مع تغريدتها، وأيّد عدد كبير منهم ما كتبته.

الجدير ذكره أن نوال الزغبي طرحت مؤخرًا أغنيتين جديدتين باللهجة المصرية؛ الأغنية الأولى بعنوان “أسعد لحظة” من كلمات ملاك عادل وألحان مصطفى العسال وتوزيع الهامي دهيمه، والأغنية الثانية بعنوان “بكلم حالي” من كلمات وألحان صلاح الكردي وتوزيع ريمي مراد.