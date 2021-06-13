الملكة إليزابيث تشارك في مراسم عيد ميلادها السنوية بغياب الأمير للمرّة الأولى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حضرت الملكة إليزابيث يوم السبت مراسم عسكرية محدودة في قلعة وندسور بمناسبة عيد ميلادها الـ95، بصحبة ابن عمها الأمير إدوارد دوق كنت.

وهذه المرة الأولى الّتي تحضر فيها الملكة هذا التقليد السنوي منذ وفاة زوجها الأمير فيليب في نيسان.

وتُقام مراسم (تروبينغ ذا كلر) منذ أكثر من 260 عاماً، في حين شددت الملكة على مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي هذا العام.

وتشمل أبرز عادات المراسم جنوداً يرتدون معاطفهم الحمراء المميزة وقبعاتهم السوداء الطويلة ويجوبون وسط مدينة لندن، ولكن أصبح العرض محدوداً خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كوفيد-19.

ويُذكر أن عيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية الفعلي في 21 نيسان، ولكن يتمّ الاحتفال به رسمياً في حزيران.

وأقيمت المراسم بعد يومٍ من إقامة حفل استقبال على شرف زعماء مجموعة السبع في كورنوول بجنوب غرب بريطانيا حيث تنعقد قمتهم الّتي تستمر ثلاثة أيام.

وستلتقي الملكة غداً الأحد بالرئيس الأميركي جو بايدن وزوجته جيل لاحتساء الشاي في قصر وندسور قبل أن يتوجه الرئيس لحضور اجتماعات أخرى في أوروبا.