سبرينغستين يعود إلى برودواي وتطعيم الحضور إلزامي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يعود نجم موسيقى الروك بروس سبرينغستين إلى برودواي في حزيران، في أول عرض كبير بحي المسارح في نيويورك منذ إغلاقه قبل أكثر من عام بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأعلن المنتجون الاثنين أن المغني وكاتب الأغاني سيفتتح عرض “سبرينغستين أون برودواي” في 27 حزيران ويستمر لفترة محدودة خلال الصيف تنتهي في الرابع من أيلول. ويتعين على الحضور تقديم دليل على تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا فضلا عن وضع الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي.

قال بروس سبرينغستين في بيان “أحببت عرض سبرينجستين أون برودواي، وأشعر بالسعادة لأنه طُلب مني إعادته في إطار معاودة فتح برودواي”.

وافتتح مغني “بورن تو ران” عرضه، الذي يتألف من قصص شخصية وأغان منتقاة عزفها على الغيتار والبيانو، للمرة الأولى في برودواي من تشرين الأول 2017 حتى كانون الأول 2018. وسرعان ما نفدت التذاكر فور طرحها.

وستذهب إيرادات الليلة الأولى من عرض سبرينغستين إلى أربع جمعيات خيرية تقدم الطعام ومواد الإغاثة الأخرى للسكان المحليين في نيويورك وولاية نيوجيرزي مسقط رأس المغني.