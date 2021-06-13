مايا دياب تُهدي جمهورها “أحلى كلام”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت النجمة اللبنانية مايا دياب أغنيتها الجديدة بعنوان “أحلى كلام” رسميًا على تطبيق “أنغاني”، استعدادًا لإصدارها على طريقة الفيديو كليب على قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.

أغنية “أحلى كلام” هي أغنية شبابية راقصة باللهجة المصرية من كلمات ناصر الجيل، ألحان محمود خيامي، توزيع هادي شرارة، وجاءت بمثابة هدية من مايا دياب لجمهورها مع حلول موسم الصيف.

وكانت مايا دياب قد أطلقت أغنية “أحلى كلام” لأوّل مرّة خلال حفلها الغنائي الذي أحيته مساء الخميس الماضي، عبر منصة “شاهد VIP” تحت عنوان “X _ plore “.

وأدت مايا أيضًا خلال الحفل سلسلة من أشهر أغانيها التي أحبها الجمهور وذلك بقالب جديد ومبتكر، إلى جانب ديكورات ضخمة ووصلات استعراضية من تصميم هادي عواضة حيث أشعلت أجواء الحفل بطاقتها الايجابية وحماسها.

وقد ظهرت مايا الذي اعتاد جمهورها على الإبداع والتنوع في اطلالاتها بلوكات مميزة وغريبة، تنوعت بحسب اللوحة الأستعراضية.