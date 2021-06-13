محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة "ثابت" بصورة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشر الفنان المصري محمد رمضان صورة على حسابه على موقع "أنستقرام" للترويج لأغنيته الجديدة "ثابت".

وعلق رمضان على الصورة بعبارة: "ثابت... قريبا".

وكان الفنان المصري قد بدأ تصوير كليبه الجديد "ثابت" مؤخرا عندما نشر فيديو له عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك وهو يتوجه إلى سيارته مع ابنه لتصوير الكليب وعلق: "صباح النجاح في طريقي لتصوير كليب جديد ثابت مع المخرج محمد سامي بعد الأسطورة والبرنس".

ويأتي تعاون رمضان مع محمد سامي بعد أزمة تعرض لها المخرج أيضا حين أعلنت الشركة المتحدة للإعلام وقف التعامل معه عقب تقديمه مسلسله الأخير "نسل الأغراب" في رمضان 2021.

وكان محمد رمضان قد روج لأغنيته التي تقول كلماتها "ثابت..على وضعي أنا ثابت" بمشاهد من مسلسلاته السابقة "الأسطورة" و"نسر الصعيد" في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك قبل أيام.



