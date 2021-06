شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كاردشيان تغطى سيارتها بالكامل بنفس خامة ملابسها للترويج لأزيائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن كيم كاردشيان لا تدخر جهدًا في الدعاية إلى خط جديد من منتجات البراندات التابعة لها بخصوص الملابس، حيث كشف مؤخرًا موقع complex عن قيامها بتغطية سيارتها اللامبورجيني بالكامل بنفس نسيج خط ملابس منتجاتها الجديدة، وقامت بإطلاق فوتوسيشن لها ظهرت فيها وكأنها بصورة متطابقة مع السيارة.



كيم كارداشيان

وأضاف التقرير أن نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان حرصت على أن يكون زيها متطابق بصورة كبيرة مع ملابس براندها الجديدة وغطت السيارة بالكامل بنفس نسيج ملابسها لتكون أهم وسائلها الجديدة في عالم الدعاية.





من ناحية أخرى سبق وكشفت نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان مؤخرًا عن الصفات التي تبحث عنها في شريك المستقبل بعد انهيار زواجها من كاني ويست، وجاء ذلك في ختام برنامجها الواقعي Keeping Up With The Kardashians، الذي تم تصويره قبل طلب طلاقها، وكشفت كيم، البالغة من العمر 40 عامًا، عن آمالها فى دخول علاقة مع شخص يستمتع بالتمرين معها ويحب أيضًا مشاهدة البرامج التلفزيونية نفسها التي تحبها.





كيم كارداشيان وبالتأمل في حياتها برفقة زواجها من كاني خلال محادثة حميمة مع والدتها كريس جينر، اعترفت كيم بأنها حققت كل شيء كانت تضعه في ذهنها، لكن لم يكن لديها شريك تشارك معه ما حققته، وحول ما تسعى إليه الآن، قالت كيم لوالدتها: "لدي الكثير، كل ما يمكن أن تتخيليه، لكن أعتقد أنني مستعدة للتجارب الأصغر وللدخول في علاقات طويلة".