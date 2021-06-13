شكرا لقرائتكم خبر عن طرح البرومو الرسمى Nine Perfect Strangers بطولة نيكول كيدمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف صناع مسلسل Nine Perfect Strangers، عن المقطع الدعائي الرسمي للمسلسل الدرامي، وهو من بطولة نيكول كيدمان وميليسا مكارثي، المسلسل المكون من ثمانية أجزاء مستوحى من الكتاب الأكثر مبيعًا في نيويورك تايمز للمؤلف الأسترالي ليان موريارتي، وسيكون متاحًا حصريًا على Prime في جميع أنحاء العالم باستثناء الولايات المتحدة والصين سيطرح في 20 أغسطس.

وتظهر كيدمان وهي تدير المنتجع الصحي، ويبدأ توافد الـ9 اشخاص لتبدأ الأحداث لمثيرة الخلافات التي قد تؤدي إلى الضرب والدفن بطريقة تقشعر الأبدان، حسبما ذكرت ديلي ميل.

ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "variety"، يتبع المسلسل الجديد تسعة من سكان المدينة الذين يعانون من الإجهاد ولذلك يحضرون منتجع صحي، الذى يعيد الحياة من جديد إليهم، على أن تراقبهم من بعيد لمدة 10 أيام مديرة المنتجع ماشا (كيدمان)، وهي امرأة في مهمة لتنشيط عقولهم وأجسادهم المتعبة، ومع ذلك، ليس كل شيء كما يبدو، وهؤلاء الغرباء التسعة "المثاليون" ليس لديهم أدنى فكرة عما ينتظرهم، حيث تلعب كيدمان تلعب ​ دور زعيمة دينية تدير مركزًا للراحة مخصصًا للأثرياء والمتعبين نفسيًا.

يستند مسلسل Nine Perfect Strangers إلى كتاب يحمل نفس الاسم لمؤلف "Big Little Lies" ليان موريارتي، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "variety"، وتصل ميزانية الإنتاج إلى 100 مليون دولار، يقوم ببطولته مجموعة من الفنانين العالميين، ومنهم ريجينا هول، وميليسا مكارثي، ومايكل شانون، وماني جاسينتو، وتيفاني بون، ولوك إيفانز، وميلفن جريج، وجريس فان باتن، وآشر كيدي، وسمارا ويفينج، وبوبي كانافال.