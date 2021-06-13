شكرا لقرائتكم خبر عن داود حسين يدعو لـ فاطمة كشرى بالشفاء.. ويؤكد: مثال جميل للطيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النجم الكويتى داود حسين، من جمهوره ومتابعيه الدعاء بالشفاء العاجل للفنانة فاطمة كشرى.

ونشر داود حسين، صورة تجمعه بفاطمة كشرى عبر حسابه على إنستجرام، وكتب عليها قائلاً: "عملت معي في حلقات مسلسل تذكرة داود.. كانت مثال جميل للالتزام والطيبة تمر حاليًا بمشكلة صحية إنها الأخت الفنانة العزيزة فاطمة كشري.. لأنها ادخلت الفرح والسرور إلى قلوبنا.. فقط من يشاهد هذه الصورة يدعو لها بالشفاء العاجل كي تعود لأهلها ومحبيها.. الله يحفظكم ويحميكم جميعًا آمين يا رب العالمين" .



داود حسين

احتجزت الفنانة فاطمة كشرى فى المستشفى، أول أمس الخميس، بعد تدهور حالتها الصحية جراء مضاعفات عملية "فتاق" أجرتها ، كما أمر الأطباء بإجراء تحاليل طبية لها للوقوف على آخر تطورات حالتها الصحية.

فاطمة كشرى واحدة من الكومبارسات، التى تتمتع بخفة الظل وهو ما جعلها الأكثر شهرة فى عالم الكومبارسات، حيث يستعين بها نجوم الكوميديا فى أفلامهم، دخلت مجال الفن عن طريق الصدفة، حيث كانت ذاهبة لشراء شىء ما وفى الشارع الذى تواجدت فيه كان هناك عمل يتم تصويره، فذهبت إلى طاقم العمل وطلبت أن تشارك معهم ككومبارس، وأول ظهور لها كان فى فيلم "صراع الأحفاد" عام 1981 و"كتيبة الإعدام".

ومن المعلومات الكوميدية التى لا يعرفها الجمهور عنها أن اسم فاطمة كشرى أطلق عليها نسبة إلى أن جميع أفراد أسرتها يعملون فى بيع "الكشرى".