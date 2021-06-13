شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فعاليات ومواعيد عروض مهرجان الطبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع مهرجان الطبول الدولى والفنون التراثية فى دورته الثامنة لفت أنظار عاشقى الموسيقى، والذى شهد افتتاح مساء أمس السبت، على مسرح بئر يوسف بالقلعة والتى تقام فى الفترة من 12 إلى 18 من شهر يونيو الجارى، ونكشف لكم من خلال هذا التقرير جدول فعاليات هذه الدورة فى مختلف الأماكن المقرر تقديم عروض للفرق من مختلف دول العالم المشاركة، والتى تبدا جميعها فى تمام الساعة الثامنة مساء فى جميع الأماكن مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

الأحد 13 يونيو

تقام احتفالات على مسرح بئر يوسف بالقلعة، فعاليات لفرق كولومبيا، وجنوب السودان، الفرقة القومية للفنوان الشعبية، جامعة بورسعيد.

تقام احتفالات في قبة الغوري لفرق جنوب السودان 2، باكستان، فرقة طبلة الست، فرقة بيت باند، ايقاعات من العالم.

تقام احتفالات في ساحة الهناجر لفرق فلسطين "الفالوجة"، فرقة فنون السيرك، فرقة الساحل للفنون الشعبية "مصر".

تقام احتفالات في حديقة الحرية فعاليات لفرق فلسطين "كنعان" الفرقة القومية للموسيقي الشعبية فرقة جامعة عين شمس.

تقام احتفالات في قصر الأمير طار تعرض فرقة السودات "فرقة جمعية دنقلا"، وفرقة نجوم القاهرة، وفرقة جامعة عين شمس.

تقام احتفالات في بيت السناري بالسيدة زينت تعرض الفرق الآتية، اندونيسيا، الكونغو، فرقة الطبول النوبية، والآلات الشعبية المصرية، وحسب الله، تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام".

الإثنين 14 يونيو

تقام احتفالات على مسرح بئر يوسف بالقلعة، فعاليات لفرق الفلبين، فلسطين الفالوجة، فرقة رضا للفنون الشعبية، فرقة جامعة عين شمس مصر

تقام احتفالات في قبة الغوري لفرق الكونغو، بنجلاديش، فرقة نجوم القاهرة للفنون الشعبية..

تقام احتفالات في ساحة الهناجر اوركسترا الأنامل الصغيرة مصر، فلسطين كنعان، السودان.

تقام احتفالات في حديقة الحرية فعاليات فرقة الطبول النوبية، والالات الشعبية المصرية، وحسب الله، وفرقة فنون السيرك، فرقة بيت باند تحت شعار "دعوة للبهجة"..

تقام احتفالات في قصر الأمير طار تعرض جنوب السودان2، اندونيسيا، الفرقة القومية للفنون الشعبية.

تقام احتفالات في بيت السناري بالسيدة زينت الفرقة القومية للموسيقي الشعبية، فرقة مركز فنون الدقهلية، فربقة اوسكاريزما.

الثلاثاء 15 يونيو

تقام احتفالات على مسرح بئر يوسف بالقلعة، فعاليات لفرق اندوسيا، فلسطين كنعان، الفرقة القومية للموسيقي الشعبية مثر.

تقام احتفالات في قبة الغوري لفرق جنوب السودان 2، باكستان، فرقة طبلة الست، فرقة بيت باند، ايقاعات من العالم.

تقام احتفالات في ساحة الهناجر لفرق الفلبين، جنوب السودان 1، فرقة مركز فنون الدقهلية.

تقام احتفالات فى حديقة الحرية فعاليات لفرق فلسطين «الفالوجة» فرقة فنون السيرك البلياتشو والأطفال، فرقة نجوم القاهرة.

تقام احتفالات في قصر الأمير طار تعرض فرقة بنجلاديش، فرقة رضا للفنون الشعبية، فرقة بيت باند..

تقام احتفالات في بيت السناري بالسيدة زينت تعرض فرقة السودان «فرقة جمعية دنقلا»، فرقة جامعة عين شمس، فرقة الساحل للفنون الشعبية.

الأربعاء 16 يونيو

تقام احتفالات على مسرح بئر يوسف بالقلعة، فعاليات لفرق السودان فرقة جمعية دنقلا، فرقة الطبول النوبية والآلات الشعبية المصرية وحسب الله تحت شعار «حوار على صفاف النيل».

تقام احتفالات في قبة الغوري لفرق فلسطين الفالوجة، الفرقة القومية للفنون الشعبية تحت شعار «ليلة في محبة فلسطين».

تقام احتفالات في ساحة الهناجر لفرق اندونيسيا، فرصة رضا للفنون الشعبية، فرقة طبلة الست «مصر».

تقام احتفالات في حديقة الحرية فعاليات لفرق اليمن، فرقة جامعة عين شمس، وفرقة اوسكايزما «مصر».

تقام احتفالات في قصر الأمير طار تعرض فرقة السودان 1، وفرقة الفرقة القومية للموسيقي الشعبية، فرقة فنون السيرك.

تقام احتفالات في بيت السناري بالسيدة زينت تعرض الفرق الآتية، فرقة جنوب السودان 2، فلسطين كنعان، فرقة نجوم القاهرة، فرقة بيت باند «مصر».

الخميس 17 يونيو

بروفة ختامية لجميع الفرق المشاركة – بدون جمهور.

الجمعة 18 يونيو

حفل الختام – ورشة دولية برؤية للفنان انتصار عبدالغني بمشاركة جميع الفرق الفنية، بمسرح بئر يوسف بالقلعة الساعة 8 مساءً