خاص| عائشة بن أحمد إيطالية في "ريتسا".. وتستعد لمسلسل تونسي وفيلم مصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة عائشة بن أحمد، إنها تجسد في فيلم "ريتسا" شخصيتين كلاهما من إيطاليا، ولكن تنتميان لحقبتين زمنيتين مختلفتين.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "جذبني للمشاركة في فيلم (ريتسا)، أنني لأول مرة أقدم دور شخصية أجنبية في مصر، أجسد شخصيتين، هما ريتسا ومانويلا، جنسيتهما إيطالية، واحدة من الستينيات ولدت في مصر، والأخرى جاءت في الفترة الحديثة لتعيش في مصر، تجمعهما أشياء معينة لكن لا يشبهان بعضهما البعض".

وأكدت عائشة أنها لن تضطر للحديث باللغة الإيطالية في الفيلم، فقط تستخدم كلمة أو كلمتين بالإيطالية، فالشخصية الأولى تتحدث "مصري مكسر"، والأخرى تتحدث اللهجة المصرية بطلاقة.

"ريتسا" تأليف معتز فتيحة، إخراج أحمد يسري، بطولة محمود حميدة، أحمد الفيشاوي، عائشة بن أحمد، أمير المصري، يوسف عثمان ومريم الخشت.

وكشفت عن استعدادها خلال الفترة المُقبلة للمشاركة في بطولة مسلسل تونسي، وكذلك لتقديم فيلم جديد في مصر.

جدير بالذكر أن عائشة بن أحمد أطلت على الجمهور في رمضان المنقضي من خلال مسلسل "لعبة نيوتن" إخراج تامر محسن، بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج وسيد رجب.