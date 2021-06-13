هند صبري لـ"nofilter": "سناني كان ممكن تبقى نقطة سودا في حياتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استضافت المذيعة هويدا أبو هيف ضمن برنامجها nofilter الفنانة هند صبري، وذلك على منصة "عيشوها أحلى".

وتحدثت هند عما تراه عيبا في شكلها والانتقادات التي تعرضت لها في بداياتها الفنية، ومعايير الجمال التي يفرضها المجال الفني، وكيف ساعدها ذلك على تجاوز التعليقات السلبية والتنمر على السوشيال ميديا.

وقالت هند "سناني مميزة جدا من أول فيلم عملته وأنا صغيرة (صمت القصور)، كان ممكن تبقى نقطة سودا في حياتي قررت انها تبقى ميزة بتاعتي".

برنامج nofilter هو برنامج أونلاين يعرض على منصة "عيشوها أحلى"، وتستضيف خلاله هويدا أبو هيف فنانين ونجوم مصريين وعرب، يتحدثون فيه عن عيب أو تحدي في شكلهم أو شخصيتهم.