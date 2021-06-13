صورة نادرة تجمع تحية كاريوكا بشويكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة تجمع بين النجمة تحية كاريوكا والنجمة شويكار،

الصورة تظهر فيها شويكار وهي تقوم بتخفيف "المكياج" لتحية كاريوكا.

وجمع عمل فني واحد بين النجمتين الراحلتين هو مسلسل "أشواقي بلا حدود" والذي عرض عام ١٩٨٨، وظهرت فيه "كاريوكا" ضيفة شرف.

مسلسل "أشواقي بلا حدود" بطولة شويكار، حمدي غيث، رشوان توفيق، نسرين، عبدالعزيز مخيون، محمود القلعاوي، مي عبدالنبي، نبيل الحلفاوي، عبلة كامل، نادية فهمي، ناجي سعد، محمد خيري، ومن إخراج فؤاد عبدالجليل.