ما هي آخر التطورات الصحية للاعب كريستيان إريكسن؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ 48 دقيقة

قال الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، اليوم الأحد، إن لاعب الوسط كريستيان إريكسن، لا يزال في المستشفى، وإن حالته مستقرة بعد أن سقط مغشيًا عليه خلال مباراة منتخبي الدنمارك وفنلندا في بطولة أوروبا 2020، مساء السبت، في كوبنهاغن.

ونقل إريكسون للمستشفى، بعد أن خضع لإنعاش قلبي رئوي في أرض الملعب.

وأضاف الاتحاد الدنماركي عبر موقع ”تويتر“: ”تحدثنا صباح اليوم إلى كريستيان إريكسن الذي بعث بتحياته إلى زملائه في المنتخب. حالته مستقرة ولا يزال في المستشفى من أجل الخضوع للمزيد من الفحوص“.