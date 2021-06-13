محمد كريم: الالتفات لردود أفعال زملائي المصريين سيكون ”مصيبة”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

تحدث الفنان المصري محمد كريم، في مقابلة تلفزيونية، عن طريقة وصوله للعالمية وتقديمه أدوارا في السينما الأمريكية إلى جانب عدد من المشاهير هناك مثل: بروس ويليز، ونيكولاس كيدج.

وأشار كريم إلى أنه كان بعد انتهاء تصوير أعماله الفنية في مصر يسافر إلى أمريكا فورا ويعرض أفلامه هناك، كنوع من التسويق للفيلم وإشهاره.

وكشف كريم أنه استعان بالفنان الراحل عمر الشريف عندما عرض عليه في بداية مشواره الفني دور إرهابي في هوليوود، فنصحه الفنان الراحل بلعب الدور، وسيكون ذلك فرصة جيدة له.

لكن كريم أضاف أنه لم يأخذ بنصيحة الشريف؛ ما تسبب لاحقا في عدم تحقيق حلمه الفني لنحو عشر سنوات.

وشدد الممثل المصري، الذي درس في أمريكا، على أن رفضه جاء احتجاجا على إظهار الدور النمطي للشخصية العربية في السينما الغربية، وتصويرها على أنها ”إرهابية“، مشيرا إلى أنه يسعى لكسر هذه الصورة النمطية.

وأكد محمد كريم أنه بكى عندما رأى اسمه على ”أفيش“ فيلم A Score to Settle (نتيجة للتسوية) إلى جانب نجم هوليوود نيكولاس كيدج، لافتا إلى أنه لا يمكن أن يصف إحساسه عند حضوره عرض الفيلم بمهرجان كان بحضور عدد كبير من الممثلين والصحفيين.

وقال كريم إنه لا يهتم بردود أفعال زملائه المصريين على ما يقدمه من أدوار عالمية، مؤكدا أن الالتفات إلى تلك الآراء سيكون ”مصيبة وكارثة“ على حد تعبيره.