القبض على نجم برنامج “ذا فويس كيدز”… هذا ما فعله!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

بعد اعتدائه على جاره وإصابته في الجمجمة، ما أدى إلى نزيف في المخ، تمكنت الشرطة المصرية من ضبط الطفل معاذ عيسى، أحد المشتركين السابقين في برنامج ذا فويس كيدز.

وكان المتهم قد اعتدى على جاره بمفتاح اخترق جمجمته ونقل على إثر ذلك إلى المستشفى، وحالته خطرة، وهو يتلقى الرعاية الصحية.

وقالت والدة الطفل المجني عليه في تصريحات صحفية إن معاذ عيسى اعتدى على نجلها بآلة حديدية على رأسه، ما أدى إلى إصابته بكسر في الجمجمة، حيث دخل جزء من آلة حادة في رأسه، ما استدعى تدخلاً جراحياً عاجلاً لإنقاذ حياته.

وأوضحت أن ابنها يرقد الآن في العناية المركزة، وحالته خطيرة وغير مستقرة رغم إجراء العملية، مبينة أن المتهم كال الشتائم لابنها محاولاً استفزازه، ثم اعتدى عليه بمفتاح على رأسه.

وكان الطفل الجاني قد فر هاربا، وقامت الشرطة بالبحث عنه، عقب الحادث، حتى تم إلقاء القبض عليه اليوم.