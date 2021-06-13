قصة جديدة عن بلاده.. محمد يطرح “جينالك يا فلسطين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح النجم الفلسطيني محمد عساف ثالث أغنيات ألبومه الوطني الجديد “قصص عن فلسطين” بعنوان “جينالك يا فلسطين” من كلمات سامي عفانه، وألحان محمد المدلل وتوزيع محمود عمار.

وأصدر “عساف” الأغنية على طريقة الفيديو على قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”، إذ حمل الكليب توقيع المخرج سامي الحو، وحقق ما يقارب 100 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

ويتضمن ألبوم “قصص عن فلسطين” 7 أغنيات جميعها عن فلسطين وأهلها ومدنها وقراها، يحكي من خلالها محمد عساف رسائل حب لأهل فلسطين وشعبها الطيب.

الجدير ذكره أن محمد عساف كان قد أصدر أغنيتين من الألبوم بعنوان، الأولى بعنوان “بحرك غزة” من كلمات خالد جمعة، وألحان ياسر عمر، وتوزيع محمود عمار، والثانية حملت اسم “يا بنات بلادنا” من كلمات ياسر حمد، وألحان محمد المدلل، وتوزيع اسلام دحلان. وألبوم “قصص عن فلسطين” تأجل صدوره لأكثر من مرة نظرًا لما شهدته فلسطين من أحداث مؤلمة في الفترة الأخيرة.