حنان ترك حديث السوشيال ميدديا بصورة مع زوجها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة حنان ترك صورة جديدة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، ظهرت فيها بصحبة زوجها وكتبت تعليقاً قالت فيه: “نعم الله علينا كثيرة… اللهم لا تحرمنا نعمك وواسع فضلك وكريم عطائك”.

ونالت الصورة إعجاب متابعيها الذين شاركوها وصلات الإعجاب والتعليق قائلين “بنحبك قوي” و”زي القمر ما شاء الله بالحجاب” و”ما شاء الله ربنا يحفظكوا”.

وكانت الفنانة منة شلبي قد أثارت الجدل بعدما نشرت صورة له مع حنان ترك من دون حجاب، وعلقت عليها بقولها “وحشتيني”، الأمر الذي جعل العديد من الجمهور يعتقد أنها توطئة لعودة حنان للفن من جديد.

وكانت الفنانة المصرية قد أعلنت في وقت سابق مقاطعتها لموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” حتى يتم إغلاق الصفحات المزيفة، وأن التعامل معها سيكون من خلال صفحتيها على “تويتر” و”إنستغرام”.

يذكر أن حنان ترك أعلنت اعتزالها الفن في أغسطس 2012، من خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي نيشان في برنامج “أنا والعسل”، ‏قائلة: “أنا قررت بفضل الله اعتزالي للتمثيل في اللحظة دي هي الخطوة اللي كنت أتمناها من الله سبحانه وتعالى‎”.